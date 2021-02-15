МИД: Беларусь готова работать с ОБСЕ по обсуждению и поиску путей выхода из сложившейся ситуации

Официальный Минск готов вместе с ОБСЕ искать пути по преодолению политического кризиса в Беларуси.

Как заявил в интервью РБК глава МИД Владимир Макей, белорусская сторона «готова работать с европейцами, мы готовы обсуждать любые вопросы, мы готовы работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в нашей стране, по нахождению путей выхода из этой ситуации».

Вместе с тем, подчеркнул министр, Минск никогда не пойдет на те «вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобное».

Макей подчеркнул, что такая позиция «абсолютно неприемлема», так как «революция никогда ни к чему хорошему не приводила».

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