Макей рассказал некоторые подробности предстоящей встречи Лукашенко и Путина

Министр иностранных дел Владимир Макей с оптимизмом ожидает встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча Лукашенко и Путина запланирована в Сочи. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Как заявил Макей РБК, «у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений».
По его словам, не исключено, что будет рассматриваться и тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере.
«Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
По его мнению, странам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит вывести интеграцию на новый уровень.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что руководители обсудят вопрос предоставления Россией Беларуси кредита в размере 3 млрд долларов, не соответствует действительности