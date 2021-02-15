Макей рассказал некоторые подробности предстоящей встречи Лукашенко и Путина

Министр иностранных дел Владимир Макей с оптимизмом ожидает встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча Лукашенко и Путина запланирована в Сочи. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Как заявил Макей РБК , «у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений».

По его словам, не исключено, что будет рассматриваться и тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере.

«Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, странам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит вывести интеграцию на новый уровень.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что появившаяся в СМИ информация о том, что руководители обсудят вопрос предоставления Россией Беларуси кредита в размере 3 млрд долларов , не соответствует действительности

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