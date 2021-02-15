Доллар и евро теряют на открытии торгов в понедельник

Утро понедельника на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с падения американской и европейской валют.

Так, доллар теряет 0,0064 пункта — 2,5822 белорусского рубля, а евро 0,0028 пункта — 3,1327 белорусского рубля.

А вот российский рубль на фоне роста мировых цен на «черное золото» существенно укрепляется. Плюс составляет 0,0224 пункта — 3,5188 белорусского рубля за 100 российских.