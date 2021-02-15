На Гомельщине не менее 10 человек вызывали на допросы по делу Андрея Александрова

Более 10 человек в Мозыре, Калинковичах (Гомельская область) и Гомеле вызывают в милицию на допросы по делу задержанного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, сообщает правозащитный сайт «Полесская Весна».

По информации правозащитников, людям задают около 20 примерно одинаковых вопросов, касающихся оплаты штрафов за участие в акциях протеста. Также спрашивают о том, по своей инициативе ли люди участвовали в «несанкционированных массовых мероприятиях», просят показать в мессенджерах телефонов переписку с фондом солидарности ByHelp. Также интересуются, кому еще могли помогать в оплате штрафов Андрей Александров или его девушка Ирина Злобина.

Андрей Александров и Ирина Злобина были задержаны 12 января по подозрению в финансировании протестной деятельности — в частности в том, что оплачивали штрафы задержанных во время акций людей, возмещали стоимость их содержания в ЦИП и изоляторах. По информации МВД, необходимые для этого средства они получали из-за рубежа.

14 января в офисе БелаПАН, где Александров работал заместителем директора в 2014—2018 годах, прошел трехчасовой обыск в рамках расследования дела, возбужденного в отношении его по статье 342 УК. Изъяты рукописные записи, финансовая документация, около десяти жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.

15 января заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич сообщил, что в отношении Ирины Злобиной и Андрея Александрова возбуждено дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Белорусские правозащитные организации объявили Александрова и Злобину политическими заключенными. Как подчеркнули правозащитники, сбор добровольных пожертвований граждан, а также представителей белорусской зарубежной диаспоры и помощь в оплате штрафов не имеют ничего общего с финансированием какой бы то ни было противоправной деятельности и, соответственно, не являются преступлением.