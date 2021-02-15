МЗКТ собирается удивить на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в ОАЭ

ОАО «Минский завод колесных тягачей» представит свой новый легкобронированный автомобиль на 15-й Международной выставке оборонной промышленности на Ближнем Востоке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Госкомвоенпром Беларуси, специально созданный в интересах зарубежных заказчиков новый легкобронированный автомобиль (ЛБА) MZKT-490101 4x4 впервые будет представлен на совместном стенде Volat — Al Badie Trading EST (ОАЭ).

«Эта новинка представляет собой пятиместный легкобронированный автомобиль, предназначенный для транспортировки и защиты экипажа от поражающего воздействия стрелкового оружия и взрывных устройств, — говорится в сообщении ведомства. — Применяемые решения обеспечивают оптимальную надежность и защиту от угроз в условиях ведения боевых действий. Эргономика, динамика, безопасность обеспечивают работу шасси в самых тяжелых условиях.

На IDEX-2021 автомобиль будет представлен с установленным на нем автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом «Адунок», разработанные белорусским конструкторским бюро «Дисплей».

«Силовая установка ЛБА состоит из шестилитрового двигателя Doosan DL06 мощностью 270 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробки передач Allison, собранная в единый агрегат с двухскоростной раздаточной коробкой ADS. Моторный отсек оснащен автоматической системой пожаротушения. ЛБА МЗКТ-490101 имеет модульную конструкцию и четырехдверный цельносварной кузов из бронированной стали, — сообщает Госкомвоенпром. — Демонстрируемый образец дополнительно оснащен комплектом модульной брони, повышающим его баллистическую и противоминную защиту до уровней 2 и 2а/2б соответственно по STANAG 4569. Уровень защиты можно регулировать снимая/устанавливая модульную броню по желанию клиента.

Как заявляет ведомство, автомобили семейства МЗКТ-490100 с различными видами навесного оборудования активно эксплуатируются Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом Беларуси.

«Находясь на вооружении с 2016 года, семейство ЛБА доказало свою надежность и эффективность при выполнении различных задач силовых ведомств, — отмечает пресс-служба военпрома. — Сегодня усовершенствованный ЛБА МЗКТ-490101 нового поколения представляется зарубежным рынкам».