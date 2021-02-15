Православные отмечают Сретение Господне: что запрещено делать

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Православные верующие отмечают сегодня большой праздник – Сретение Господне. Это один из 12 самых больших праздников в году. Он посвящен воспоминанию о встрече младенца Христа с благочестивым старцем Симеоном.

По преданию, святой Симеон не мог закончить земные дни до того, как он увидит новорожденного Мессию. На пороге храма Деву Марию с Иисусом встретили святой Симеон и праведная старица Анна. Богомладенца принесли в главное иудейское святилище на 40-й день после рождения. В этот же день Богородица совершила особый очистительный обряд.

Праздник впервые был установлен церковью в Византии после Эфесского собора 431 года. На иконах «Сретение» изображали Марию с Иисусом-младенцем на руках и Иосифа с голубями, которые на 40-й день после рождения Спасителя принесли в Храм жертву очищения.

Как и любой другой церковный праздник, Сретение несет за собой ряд запретов и обязанностей.

Чего запрещено:

  • работать и заниматься обычными домашними делами;
  • начинать важные проекты;
  • ссориться, обижать близких;
  • ехать в путешествие;
  • класть деньги на обеденный стол;
  • не рекомендуется заниматься «водными» делами, даже мыться.

Что необходимо сделать:

  • сходить в церковь на праздничную службу;
  • помолиться о здоровье близких, а также об упокоении умерших родственников;
  • принести домой освященные свечи и воду;
  • окропить святой водой жилье.
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Тэги: Сретение Господне религия

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