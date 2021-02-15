Православные отмечают Сретение Господне: что запрещено делать
Православные верующие отмечают сегодня большой праздник – Сретение Господне. Это один из 12 самых больших праздников в году. Он посвящен воспоминанию о встрече младенца Христа с благочестивым старцем Симеоном.
По преданию, святой Симеон не мог закончить земные дни до того, как он увидит новорожденного Мессию. На пороге храма Деву Марию с Иисусом встретили святой Симеон и праведная старица Анна. Богомладенца принесли в главное иудейское святилище на 40-й день после рождения. В этот же день Богородица совершила особый очистительный обряд.
Праздник впервые был установлен церковью в Византии после Эфесского собора 431 года. На иконах «Сретение» изображали Марию с Иисусом-младенцем на руках и Иосифа с голубями, которые на 40-й день после рождения Спасителя принесли в Храм жертву очищения.
Как и любой другой церковный праздник, Сретение несет за собой ряд запретов и обязанностей.
Чего запрещено:
- работать и заниматься обычными домашними делами;
- начинать важные проекты;
- ссориться, обижать близких;
- ехать в путешествие;
- класть деньги на обеденный стол;
- не рекомендуется заниматься «водными» делами, даже мыться.
Что необходимо сделать:
- сходить в церковь на праздничную службу;
- помолиться о здоровье близких, а также об упокоении умерших родственников;
- принести домой освященные свечи и воду;
- окропить святой водой жилье.