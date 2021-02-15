Неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт, накрыла страну
Погоду в Беларуси в понедельник, 15 февраля, обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
- Брест -3..-5°C;
- Витебск -10..-12°C;
- Гомель -8..-10°C;
- Гродно -5..-7°C;
- Могилев -9..-11°C;
- Минск -8..-10°C.