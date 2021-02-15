Неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт, накрыла страну

/ Общество
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Погоду в Беларуси в понедельник, 15 февраля, обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест -3..-5°C;
  • Витебск -10..-12°C;
  • Гомель -8..-10°C;
  • Гродно -5..-7°C;
  • Могилев -9..-11°C;
  • Минск -8..-10°C.
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Тэги: прогноз погоды

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