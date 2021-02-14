Два человека погибли в ДТП под Гродно — легковушка выскочила на встречку

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ДТП со смертельным исходом случилось утром 14 февраля на автодороге Гродно — Озеры.

Легковая «Ауди» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом «Форд».

В результате ДТП 54-летний водитель «Ауди» и 33-летний пассажир погибли. Еще два человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 44-летнему водителю микроавтобуса медпомощь была оказана на месте.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

В сообщении СК отмечается, что водитель «Ауди» не справился с управлением.
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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