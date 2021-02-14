В Молодечно задержали группу лыжниц, а в Солигорске — гуляющих в парке

/ Общество
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14 февраля в Минске и других населенных пунктах прошли локальные марши и акции солидарности. Видео и фото с них публикуют телеграм-каналы.

В частности, акции сторонников перемен прошли в Заводском и Советском районах Минска, а также в микрорайонах Чижовка, Восток, в районе столичных улиц Антоновская — Захарова — Пулихова, Ангарская, Маяковского, парка Дружбы народов.

Акции солидарности провели жители Ратомки и Хатежино. Также акции прошли в Барановичах, Гродно, Жодино, Заславле, Ракове, Сморгони.

В Солигорске в парке Четырех стихий сотрудники ОМОНа задержали не менее восьми человек, которые вышли на традиционную воскресную прогулку, сообщают правозащитники. При этом у них не было при себе никакой протестной символики и они не выкрикивали лозунгов.

Также правозащитники сообщают о задержании лыжников в Молодечно. В списке, который публикует spring96.org, — пять женщин, старшей из которых 65 лет. Пока неизвестно, что стало причиной их задержания.

Накануне, 13 февраля, несколько протестных акций, в том числе цепь солидарности, прошли в минских районах Серебрянка, Михалово, Тракторный завод, Боровляны, а также в Заславле и Вилейке, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: массовые задержания локальные акции протеста Город: Молодечно Солигорск

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