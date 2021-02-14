Путин: Донбасс мы не бросим

Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главными редакторами СМИ.

Встреча состоялась 10 февраля и проходила в закрытом формате, фрагменты интервью сегодня показал телеканал «Россия 24».

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на встрече сказала, что в 2014 году в Донбассе была «русская весна», и спросила у Путина, не пора ли наступить «русскому лету».

«Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами… плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что»,— цитирует Путина «Коммерсант».