Российская система предупреждения о ракетном нападении прошла государственные испытания
В России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщает телеканал «Звезда».
Испытания прошли успешно, заявил генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.
СПРН предназначена для получения данных о ракетных пусках и их траекториях для выдачи предупреждений о нанесении ракетных ударов по объектам на территории России. Система также собирает информацию о космических объектах.
Основу наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции типа «Воронеж». Они несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.
Еще две станции планируется построить к 2022 году — в Республике Коми и Мурманской области, сообщает