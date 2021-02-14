Российская система предупреждения о ракетном нападении прошла государственные испытания

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В России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщает телеканал «Звезда».

Радиолокационная станция типа «Воронеж». Фото Минобороны РФ

Испытания прошли успешно, заявил генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

СПРН предназначена для получения данных о ракетных пусках и их траекториях для выдачи предупреждений о нанесении ракетных ударов по объектам на территории России. Система также собирает информацию о космических объектах.

Основу наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции типа «Воронеж». Они несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

Еще две станции планируется построить к 2022 году — в Республике Коми и Мурманской области, сообщает РБК.
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Тэги: СПРН Россия ракетное нападение Персона: Сергей Боев

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