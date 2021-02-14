МВД рассказало свою версию разгона концерта группы РСП под Смолевичами
68 человек были задержаны вечером 13 февраля на оздоровительной базе в Смолевичском районе. Как
Как
Пресс-служба МВД утверждает, что «под видом музыкальной вечеринки» на базе отдыха проходило «несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики».
По данным МВД, в числе 68 задержанных были и несовершеннолетние.
«На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении МВД.
Десять человек — несовершеннолетние и те, у кого на иждивении малолетние — отпущены, с остальными проводится разбирательство.