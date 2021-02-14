МВД рассказало свою версию разгона концерта группы РСП под Смолевичами

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68 человек были задержаны вечером 13 февраля на оздоровительной базе в Смолевичском районе. Как сообщает пресс-служба МВД, здесь «собрались активисты деструктивных телеграм-каналов».

Группа РСП

Как сообщалось ранее, на базе отдыха «Огонек» проходила публичная репетиция популярной группы «Разбітае сэрца пацана» с участием групп Panska Moc и Ok-Band. Концерт был прерван сотрудниками ОМОН. Музыканты и зрители были доставлены в Смолевичский РОВД.

Пресс-служба МВД утверждает, что «под видом музыкальной вечеринки» на базе отдыха проходило «несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики».

По данным МВД, в числе 68 задержанных были и несовершеннолетние.

«На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении МВД.

Десять человек — несовершеннолетние и те, у кого на иждивении малолетние — отпущены, с остальными проводится разбирательство.
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Тэги: РСП массовые задержания концерт Город: Смолевичи

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