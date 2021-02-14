За сутки в Беларуси скончались еще девять человек с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1658 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2222 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 13 февраля их было 1745. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 268 687, умерли 1849 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 258 202 человека.

За минувшие сутки выполнено 18 286 тестов на коронавирус (всего выполнено 4 681 199 тестов).