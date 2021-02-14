Латушко: Лукашенко и его хунта недоговороспособны — это подтвердил моноспектакль диктатора на ВНС

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко анонсировал Цифровой референдум .

По словам политика, «Лукашенко и его хунта недоговороспособны». Латушко утверждает, что все могли убедиться в этом 11-12 февраля на Всебелорусском народном собрании, которое оппозиционер назвал «моноспектаклем диктатора».

«Он показал, что Лукашенко не хочет слышать людей — он слышит только самого себя. Вместо диалога мы получили террор и резолюцию конституционного переворота, который режим собирается узаконить на объявленном референдуме через год», — считает Латушко.

Глава НАУ заявил, что «мы не станем ждать»: «В рамках плана демократических сил, мы инициируем проведение собственного Цифрового референдума, который пройдет на наших условиях — на условиях народа Беларуси».

Оппозиционер рассказал, что целью сторонников перемен является «безопасный выход из партизанского режима» и мобилизация общества и протестного потенциала.