Латушко: Лукашенко и его хунта недоговороспособны — это подтвердил моноспектакль диктатора на ВНС
Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко анонсировал
По словам политика, «Лукашенко и его хунта недоговороспособны». Латушко утверждает, что все могли убедиться в этом 11-12 февраля на Всебелорусском народном собрании, которое оппозиционер назвал «моноспектаклем диктатора».
«Он показал, что Лукашенко не хочет слышать людей — он слышит только самого себя. Вместо диалога мы получили террор и резолюцию конституционного переворота, который режим собирается узаконить на объявленном референдуме через год», —
Глава НАУ заявил, что «мы не станем ждать»: «В рамках
Оппозиционер рассказал, что целью сторонников перемен является «безопасный выход из партизанского режима» и мобилизация общества и протестного потенциала.
Латушко