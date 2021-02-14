Какие курсы валют установили банки

После существенного роста доллара и евро на последних на уходящей неделе торгах на БВФБ обменники отреагировали изменением курсов.
Так, по данным select.by на 08:25, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,59, а купить по 2,599 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,62).
А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:
• евро 3,136 / 3,147 (3,17).
• 100 российских рублей 3,49 / 3,504 (3,56).
Ранее сообщалось, что рабочая неделя (8-12 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.