Какие курсы валют установили банки

/ Экономика
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После существенного роста доллара и евро на последних на уходящей неделе торгах на БВФБ обменники отреагировали изменением курсов.

Так, по данным select.by на 08:25, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,59, а купить по 2,599 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,62).

А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:

•  евро 3,136 / 3,147 (3,17).

•  100 российских рублей 3,49 / 3,504 (3,56).

Ранее сообщалось, что рабочая неделя (8-12 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.
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Тэги: валюта

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