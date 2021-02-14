Какие продукты дорожали больше всего

Виноград, свекла и бананы оказались лидерами по удорожанию в январе 2021 года среди продовольственных товаров, свидетельствуют данные Белстата.

Стоимость винограда выросла за месяц на 23,08%, свеклы — на 13,01%, бананов — на 11,57%.

Более чем на 10% подорожали также морковь (10,91%), соленая сельдь (10,41%), репчатый лук (10,40%) и маргарин (10,01%).

На 9,10% увеличилась стоимость сладкого перца, на 8,64% — картофеля.

Заметно снизились цены на помидоры (8,40%) и цитрусовые (5,15%).

Лидерами по удорожанию среди непродовольственных товаров стали ежедневные газеты (на 7,81%), письменные и компьютерные столы (на 6,78%), а также женские модельные туфли (на 6,67%), среди услуг — сжиженный газ (на 14,71%), правовые услуги и госпошлины за совершение административных процедур (на 7,41%).