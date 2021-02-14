На базе отдыха под Смолевичами ОМОН задержал музыкантов РСП и зрителей

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На базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе вечером 13 февраля задержаны участники и зрители концерта белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band.

В местном чате сообщается, что всего задержано 67 человек, они были доставлены в РОВД.

По неофициальной информации, в отношении задержанных составлены протоколы. Не менее четырех человек отпущены до суда. Остальных, судя по всему, доставили в ИВС.

Задержание проводил ОМОН. До РОВД многие задержанные добирались на собственных автомобилях в сопровождении омоновцев.

Отмечается, что мероприятие на базе отдыха «Огонек» было не концертом в полном понимании этого слова, а публичной репетицией — билеты не продавались, гастрольное удостоверение не оформлялось.
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Тэги: РСП концерт Город: Смолевичи

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