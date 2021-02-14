Australian open. Серена Уильямс выбила Арину Соболенко

/ Спорт
Просмотров: 47

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Ныне занимающая 11-е место в мировой табели о рангах женского тенниса американка в трех сетах преодолела сопротивление белоруски Арины Соболенко (7-й) — 6:4, 2:6, 6:4.

Ранее в четвертьфинал первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» вышли японка Наоми Осака, китаянка Се Шувэй.    

В борьбе за выход в полуфинал Уильямс скрестит ракетку с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Симона Халеп (Румыния).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Australian Open Персона: Арина Соболенко Серена Уильямс Город: Мельбурн

Другие материалы на эту тему:

Как Кербер обливала журналистов шампанским

Как Кербер обливала журналистов шампанским

По стопам Азаренко. Белоруска Вера Лапко выиграла юниорский Australian Open

По стопам Азаренко. Белоруска Вера Лапко выиграла юниорский Australian Open

Австралийские слезы чемпионки. Виктория Азаренко — дважды первая

Австралийские слезы чемпионки. Виктория Азаренко — дважды первая

Виктория Азаренко вновь покорила Мельбурн

Виктория Азаренко вновь покорила Мельбурн