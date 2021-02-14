Australian open. Серена Уильямс выбила Арину Соболенко

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Ныне занимающая 11-е место в мировой табели о рангах женского тенниса американка в трех сетах преодолела сопротивление белоруски Арины Соболенко (7-й) — 6:4, 2:6, 6:4.

Ранее в четвертьфинал первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» вышли японка Наоми Осака, китаянка Се Шувэй.

В борьбе за выход в полуфинал Уильямс скрестит ракетку с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Симона Халеп (Румыния).