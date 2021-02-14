Украина вернула Беларусь в «зеленую» группу по ковиду. Что это означает
Министерство здравоохранения Украины 12 февраля вернуло Беларусь в «зеленую» зону по
Такой статус позволяет въезжать в страну без обязательства самоизолироваться на две недели. В то же время по-прежнему нужна страховка, которая в случае необходимости покроет расходы на лечение от коронавируса.
В «зеленую» зону определяются страны, где уровень заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней официально ниже, чем в Украине. В Беларуси этот показатель составил 115,2 против 134,6 в самой Украине.
В «красной» зоне (нужна самоизоляция либо отрицательный тест, пройденный не позднее чем за 48 часов до въезда либо после въезда) страны с показателем выше украинского либо не предоставляющие данные о заболеваемости.
Список стран пересматривается еженедельно. Беларусь находилась в «красной» зоне с 11 января.
Белорусские власти, сославшись на коронавирус, закрыли наземные границы (за исключением российской), однако попасть в Украину можно воздушным путем. Стоимость билетов в Киев с вылетом на следующей неделе начинается от 168,74 рубля («Белавиа»).