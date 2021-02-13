ЧМ по биатлону: Анна Сола завоевала бронзу в спринте

/ Спорт
Просмотров: 22

Белоруска Анна Сола стала третьей в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Паклюке.

Наша спортсменка пробежала дистанцию за 21 минуту 33.1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Анна проиграла чемпионке — норвежке Тириль Экхофф — 14.4 секунды.

Серебряную медаль завоевала француженка Анаис Шевалье.

Другие белоруски показали следующие результаты:

40. Динара Алимбекова — +2:06.5; 3 (1+2).

49. Елена Кручинкина — +2:23.0; 3 (1+2).

75. Ирина Кривко — +3:20.7; 4 (2+2).

Завтра пройдут гонки преследования: мужская начнется в 15:15, а женская — в 17:30 (время минское).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биатлон Персона: Анна Сола Город: Паклюка

Другие материалы на эту тему:

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ