ЧМ по биатлону: Анна Сола завоевала бронзу в спринте

Белоруска Анна Сола стала третьей в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Паклюке.

Наша спортсменка пробежала дистанцию за 21 минуту 33.1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Анна проиграла чемпионке — норвежке Тириль Экхофф — 14.4 секунды.

Серебряную медаль завоевала француженка Анаис Шевалье.

Другие белоруски показали следующие результаты:

40. Динара Алимбекова — +2:06.5; 3 (1+2).

49. Елена Кручинкина — +2:23.0; 3 (1+2).

75. Ирина Кривко — +3:20.7; 4 (2+2).

Завтра пройдут гонки преследования: мужская начнется в 15:15, а женская — в 17:30 (время минское).