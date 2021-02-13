На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

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Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в воскресенье.

Как отмечается, ночью местами в восточной части страны сохранится усиление ветра (порывы будут достигать 15-18 м/с).

На отдельных участках дорог Беларуси — гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС Беларуси рекомендует при гололедице и порывистом ветре:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим;
  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: прогноз погоды

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