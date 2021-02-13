На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в воскресенье.

Как отмечается, ночью местами в восточной части страны сохранится усиление ветра (порывы будут достигать 15-18 м/с).

На отдельных участках дорог Беларуси — гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС Беларуси рекомендует при гололедице и порывистом ветре: