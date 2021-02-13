На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в воскресенье.
Как отмечается, ночью местами в восточной части страны сохранится усиление ветра (порывы будут достигать 15-18 м/с).
На отдельных участках дорог Беларуси — гололедица.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
МЧС Беларуси рекомендует при гололедице и порывистом ветре:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).