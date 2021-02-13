ЧП на железной дороге: в Орше поезд сбил двух рабочих

Чрезвычпйное происшествие на железной дороге произошло сегодня днем на станции «Орша Западная».

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в Следственном комитете, рабочие «выполняли работы по чистке снега с железнодорожного полотна».

Отмечается, что машинист дизель-поезда «Орша — Кричев» «подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось».

На данный момент известно, что погиб 39-летний мужчина. Его коллега (34 года) находится в больнице под присмотром врачей.