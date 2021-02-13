Политолог: все политическое содержание из ВНС убрали — оно осталось ритуальным событием

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По мнению директора института «Политическая сфера» Андрея Казакевича к результатам прошедшего Всебелорусского народного форума не стоит относиться серьезно.

Эксперт отметил, что ни общественного диалога, ни обсуждения конституционной реформы так и не было: «Все политическое содержание из ВНС убрали, и оно осталось, как и было раньше, ритуальным событием».

Главный месседж, по мнению политолога, был адресован сторонникам Лукашенко и номенклатуре: показать уверенность власти, убежденность в победе и отсутствие политического кризиса в стране, пишет DW.

Впрочем, хоть в своем мире делегаты и ощущают себя победителями, они все равно понимают, что время сейчас переходное.

«Им нужно думать про трансформацию, политическую реформу, нужно готовиться к изменениями и понимать, что как раньше уже не будет», — считает Казакевич.

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Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Андрей Казакевич

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