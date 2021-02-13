У обвиняемого в оскорблении Лукашенко журналиста Сергея Гордиевича прошел третий обыск

У корреспондента сайта «Першы рэгіён» (Брестская область) Сергея Гордиевича, которого обвиняют в оскорблении президента, прошел третий обыск, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Гордиевич находится под домашним арестом с 25 декабря, ему в последний день прошлого года предъявлено обвинение по ст. 368 УК (оскорбление президента). Основанием для обвинения стало сообщение, которое якобы появилось в сентябре в популярной группе «Реальный Дрогичин» в Viber.

Как стало известно службе мониторинга БАЖ, 12 февраля в квартиру журналиста в Дрогичине снова приехали представители правоохранительных органов. В результате были конфискованы домашний модем и мобильный телефон жены Гордиевича Светланы.

По ее словам, забрали еще и новый телефон, который покупали в рассрочку, и им вообще не пользовались. Когда Светлана Гордиевич попыталась оспорить эти действия и оставить свой телефон, ее предупредили, что она может быть привлечена к ответственности за неподчинение милиции.

Что стало причиной очередного обыска в квартире журналиста, пока неизвестно. Срок домашнего ареста Сергея Гордиевича истекает 22 февраля. Он не дает показаний и не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его обвиняют. Правозащитное сообщество Беларуси признало Гордиевича политическим заключенным.

С 22 декабря, когда при участии ОМОНа был задержан журналист, телефон Гордиевича дважды отправляли на экспертизу, а 2 февраля в его квартире был произведен второй обыск.

По данным БАЖ, обыски и изъятие оборудования произошли у коллег журналиста — редактора сайта «Першы рэгіён» Павла Дайлида, главного редактора Петра Гузаевского и специалиста отдела рекламы Ольги Грицкевич.