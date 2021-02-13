Марио Драги возглавил правительство Италии
Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги сегодня официально стал руководителем итальянского правительства.
После встречи с президентом страны Серджо Маттареллой Драги назвал имена новых министров. Так, в частности, в должности министра экономики будет работать уже экс-глава Центробанка Италии Даниэле Франко.
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Министром юстиции назначена Марта Картабия, главой Министерства охраны окружающей среды — Роберто Чинголани.
Ранее одна из крупнейших итальянских партий, популистское «Движение пяти звезд», согласилась присоединиться к новой коалиции, тем самым освободив путь к созданию правительства национального единства во главе с Марио Драги.