Марио Драги возглавил правительство Италии

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Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги сегодня официально стал руководителем итальянского правительства.

После встречи с президентом страны Серджо Маттареллой Драги назвал имена новых министров. Так, в частности, в должности министра экономики будет работать уже экс-глава Центробанка Италии Даниэле Франко.

Как пишет DW, некоторые другие портфели в правительстве останутся у предыдущих министров: внешнюю политику будет представлять Луиджи ди Майо, а за здравоохранения будет отвечать Роберто Сперанца.

Министром юстиции назначена Марта Картабия, главой Министерства охраны окружающей среды — Роберто Чинголани.

Ранее одна из крупнейших итальянских партий, популистское «Движение пяти звезд», согласилась присоединиться к новой коалиции, тем самым освободив путь к созданию правительства национального единства во главе с Марио Драги.
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Тэги: Италия Персона: марио Драги Луиджи ди Майо Роберто Сперанца Марта Картабия Роберто Чинголани

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