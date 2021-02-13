Марио Драги возглавил правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги сегодня официально стал руководителем итальянского правительства.

После встречи с президентом страны Серджо Маттареллой Драги назвал имена новых министров. Так, в частности, в должности министра экономики будет работать уже экс-глава Центробанка Италии Даниэле Франко.

Как пишет DW , некоторые другие портфели в правительстве останутся у предыдущих министров: внешнюю политику будет представлять Луиджи ди Майо, а за здравоохранения будет отвечать Роберто Сперанца.

Министром юстиции назначена Марта Картабия, главой Министерства охраны окружающей среды — Роберто Чинголани.

Ранее одна из крупнейших итальянских партий, популистское «Движение пяти звезд», согласилась присоединиться к новой коалиции, тем самым освободив путь к созданию правительства национального единства во главе с Марио Драги.