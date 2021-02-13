Эксперт: вряд ли Кремль вновь купится на стратегию Лукашенко «деньги в обмен на геополитические поцелуи»

Александр Лукашенко и его окружение пытаются вернуться к привычному для себя режиму внешнеполитического балансирования. Такое мнение высказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

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По его словам, речь Лукашенко на Всебелорусском народном собрании была адресована не только Кремлю, но и «коллективному Западу».

«С одной стороны Александр Лукашенко попытался сделать реверансы на уровне риторики в адрес Москвы. Здесь можно отметить, что он упомянул приверженность союзническим отношениям с Российской Федерацией и отказ от стремления к нейтралитету. Но при этом он подчеркнул необходимость сохранения мультивекторной внешней политики. А это говорит о том, что он пытается направить сигналы и Западу, чтобы вовлечь его в диалог, спекулируя на российской угрозе», — заметил Сивицкий в комментарии «ГА» .

Именно этим соображением, по мнению эксперта, объясняются слова и самого Лукашенко, и главы МИД Владимира Макея, и заместителя начальника Генштаба Павла Муравейко о том, что Беларусь не созрела до полноценного нейтралитета.

«На самом деле это сигнал западным столицам, что если они продолжат политику санкционного давления, это приведет к утрате независимости Беларуси и нейтралитета во внешней политике из-за усиления давления со стороны России», — считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

В этом контексте, по мнению Сивицкого, нужно рассматривать и появившийся накануне ВНС слив информации о том, что Беларусь может рассчитывать на получение очередного российского кредита в 3,5 млрд долларов.

«Это действительно можно рассматривать как продолжение политики экономической поддержки в обмен на геополитические "поцелуи", и в сегодняшних условиях есть сомнения относительно того, что Кремль вновь купится на этот трюк. Но в целом очевидно, что Всебелорусское народное собрание было нужно Александру Лукашенко для того, чтобы использовать его как аргумент не выполнять сочинские соглашения с Владимиром Путиным. И само это мероприятие стало демонстрацией уверенности Лукашенко в собственных позициях и трансляцией "голоса народа", к которому он апеллировал. И наконец, Лукашенко показывает, что если какой-то транзит власти в Беларуси и может состояться, то лишь в среднесрочной перспективе, а не немедленно, как этого требуют в Кремле. И лишь на условиях самого Лукашенко, а не на тех, что навязаны извне», — резюмировал Сивицкий.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча Лукашенко и Путина запланирована в Сочи. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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