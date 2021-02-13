МВД отчиталось о задержании россиянина за изготовление протестной атрибутики

В Минске сотрудники ГУБОПиК пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале.

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По данным МВД, производством занимались 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии.

«Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Затем «левую» продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий», — говорится в сообщении.

По информации МВД, производством символики задержанные занимались не один месяц и ориентировались на запросы покупателей.

«Сначала это были логотипы «страна для жизни», на их смену пришли «диджеи перемен» и изображения стариков для соответствующих «маршей». А по надписям районов и населенных пунктов на растяжках и флагах можно изучить географию Беларуси. Всего изъято более ста единиц такой продукции», — сообщает пресс-секретарь ведомства.

Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей. Деятельности задержанных дается правовая оценка, отметили в МВД.