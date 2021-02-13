Пока в Минске проходило Всебелорусское народное собрание в стране от COVID-19 скончалось 20 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.745 случая COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1.948 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 незначительно выросло — 12 февраля их было 1.733. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 267.029, умерли 1.840 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 255.980 человек.

За минувшие сутки выполнено 19.387 тестов на коронавирус (всего выполнено 4.662.913 тестов).

Как отмечают в Минздраве, положительные прогнозы развития ситуации с заболеваемостью COVID-19 позволяют продолжить перепрофилирование коек в больницах Беларуси.

«На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны», — сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.