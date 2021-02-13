Более 230 авто ушло в занос

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Неблагоприятные погодные явления принесли большие неприятности автомобилистам и добавили работы спасателям.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, за минувшие дежурные сутки работники подразделений ведомства более 230 раз выезжали для оказания помощи.

По данным дежурной части, всего в снежных заносах оказалось 232 авто: в Могилевской области — 107, Минской — 71, Брестской области — 20, Гродненской и Гомельской — по 15, Витебской и Минске — по два.

ГАИ рекомендует:

  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

 

 
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Тэги: ДТП

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