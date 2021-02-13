Более 230 авто ушло в занос
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Как сообщили в МЧС, за минувшие дежурные сутки работники подразделений ведомства более 230 раз выезжали для оказания помощи.
По данным дежурной части, всего в снежных заносах оказалось 232 авто: в Могилевской области — 107, Минской — 71, Брестской области — 20, Гродненской и Гомельской — по 15, Витебской и Минске — по два.
ГАИ рекомендует:
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.