Более 230 авто ушло в занос

Неблагоприятные погодные явления принесли большие неприятности автомобилистам и добавили работы спасателям.

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Как сообщили в МЧС, за минувшие дежурные сутки работники подразделений ведомства более 230 раз выезжали для оказания помощи.

По данным дежурной части, всего в снежных заносах оказалось 232 авто: в Могилевской области — 107, Минской — 71, Брестской области — 20, Гродненской и Гомельской — по 15, Витебской и Минске — по два.

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