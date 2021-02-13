«Лукашенко ясно дал понять, что не собирается выполнять обещания, данные Путину»

По мнению доктора политических наук Павла Усова, Лукашенко намеревается продолжить свою обычную тактику: «углеводороды в обмен на обещания» и не делать никаких реальных шагов по интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Фото пресс-службы Кремля

Так, в частности, эксперт обратил внимание на тот факт, что в своей речи Лукашенко «подчеркнул, что любые изменения политической ситуации в стране и ставка на его оппонентов приведет к изменению геополитической ориентации Беларуси».

Политолог уверен, что Лукашенко не собирается выполнять обещания, данные им Владимиру Путину во время предыдущей сочинской встречи.

«Это, по сути, был ответ Дмитрию Медведеву, что Союзное государство имеет достаточное количество интеграционных институтов, и их дальнейшее развитие не имеет смысла. То есть, по словам Лукашенко, нужно просто использовать имеющийся потенциал и не спешить с дальнейшей интеграцией. Недаром он сказал, что 30% белорусов выступают за сближением с Европейским союзом, то есть дал понять, что интеграция с Россией должна проходить на его условиях, а не на тех, что выдвигает Москва», — сказал Усов в комментарии «ГА» .

Он также отметил, что прошедшее на фоне массовых репрессий в стране мероприятие не стало событием, способным повлиять на внутриполитическую ситуацию.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча Лукашенко и Путина запланирована в Сочи. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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