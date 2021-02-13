Экологи Беларуси заявляют об усилении давления со стороны силовиков

Экологические активисты и организации на протяжении последних недель наблюдают резкое усиление давления, что проявляется как в нарастающей интенсивности, так и в повсеместном характере. Об этом говорится в поступившем 13 февраля в БелаПАН заявлении, которое подписали Белорусская партия «Зеленые», экологическое товарищество «Зеленая сеть», общественное объединение «Экодом» и Белорусская антиядерная кампания.

«На наш взгляд, аресты, административные и уголовные дела, обыски, досмотры, конфискация техники стали носить как тотальный, так и целевой характер. Мы хотим обратить внимание на череду обысков, которые под надуманным предлогом проводятся у экологически активистов и сочувствующих им местных жителей, владельцев агроусадеб Нарочано-Вилейского края: в Витебской и Минской областях Беларуси», — говорится в заявлении.

Как отмечают экологи, предлог, под которым ведется эта деятельность — «розыск неких субъектов в рамках так называемого гродненского дела, когда во время протестных акций в Гродно неизвестными были совершены действия в отношении объектов собственности сотрудников силовых структур».

«Большое (около 300 км) расстояние от Гродно до поселков и хуторов Нарочано-Вилейского края, отсутствие прямых скоростных транспортных коммуникаций, отсутствие какой-либо, даже опосредованной связи между местными активистами экологического движения и разыскиваемыми субъектами из Гродно, а также повсеместный характер репрессивных действий, наталкивают на выводы об их реальных причинах. Это, на наш взгляд, социально-экологическая активность граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные действия, направленные на всех экологически активных граждан и организации данного региона, приводят к тому, что экологическое движение оказывается парализовано, прекращается какое-либо взаимодействие с местными властями.

«Этот процесс, на наш взгляд, может привести не только к желаемому для вертикали власти результату, а именно, подавлению протестной активности, но и к прекращению взаимодействия граждан с государственными институтами по экологическим вопросам, к исчезновению экологического третьего сектора, осуществлявшего как деятельность по защите окружающей среды, так и выполнявшего большой объем независимой экспертной работы в узких областях экологической деятельности», — подчеркивают экологические организации.

«В этих условиях — правового дефолта, отсутствия экологического общественного контроля и независимого экспертного сообщества — неизбежно появление дополнительных экологических рисков и угроз. Особенно, учитывая пуск первого энергоблока БелАЭС. В этих условиях теперешнее руководство страны вряд ли может рассчитывать на конструктивное взаимодействие на международном уровне. Соседство с Беларусью становится для других стран экологически небезопасным», — констатируют подписанты заявления.

Они призывают к немедленному и безусловному прекращению давления на экологическое сообщество вне зависимости от соображений, которыми руководствуются силовые структуры.

«Мы поддерживаем резолюцию Европарламента по Белорусской АЭС, выражающую солидарность с гражданами Беларуси, озабоченность давлением на экологических активистов и экспертное сообщество и призывающую Беларусь обеспечить соответствие международным стандартам, в том числе в отношении участия общественности. Репрессии должны быть прекращены, а законность восстановлена!» — подчеркивается в заявлении.