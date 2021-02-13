Беларусь могут лишить права проведения этапа КМ по биатлону в 2022 году

Международный союз биатлонистов (IBU) присвоил этапу Кубка мира в Беларуси, который должен пройти в Раубичах в 2022 году, статус неутвержденного, сообщается на сайте союза.

Исполнительный комитет IBU провел 11 февраля встречу в Бледе (Словения) во время чемпионата мира по биатлону, чтобы обсудить ряд ключевых вопросов, включая расписание предстоящих соревнований и дополнительную финансовую поддержку национальной федерации.

Отмечается, что статус неутвержденного в отношении этапа Кубка мира в Минске—Раубичах определен исполкомом IBU «в связи с текущей ситуацией в Беларуси».

«Исполнительный комитет IBU примет решение о подтверждении или переносе мероприятия не позднее сентября 2021 года, исходя из ситуации в Беларуси и ее перспектив на тот момент», — говорится в сообщении.

Этап Кубка мира по биатлону в спорткомплексе Раубичи должен пройти в начале марта 2022 года.

Ранее Минск официально лишился права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Как пояснили 18 января в Международной федерации хоккея (IIHF), причина в невозможности гарантировать безопасность команд, зрителей и официальных лиц в условиях растущей в стране политической нестабильности. Помимо этого, в числе причин переноса состязания из Минска названа пандемия COVID-19 и сомнения членов IIHF в том, что власти Беларуси дают правдивую статистику по числу заболевших коронавирусом.

В итоге все матчи хоккейного чемпионата мира (21 мая — 6 июня 2021 года) примет Рига.