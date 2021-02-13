Семашко обсудил с Миллером сотрудничество в газовой сфере

/ Экономика
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Вопросы сотрудничества в газовой сфере обсуждены в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко. Встреча состоялась 12 февраля в Санкт-Петербурге, сообщает управление информации «Газпрома».

Фото из архива БелаПАН

«На встрече было отмечено, что «Газпром», как и всегда, надежно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объемах в период пикового зимнего спроса», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере «на среднесрочную перспективу».

При этом в сообщении уточняется, что между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

В конце декабря Россия и Беларусь подписали соглашение, которым был определен порядок формирования цен на газ для белорусской стороны. В Минэнерго Беларуси уточняли, что согласованный уровень цен на газ на 2021 год «практически на уровне 2020 года».

Минск добивался снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривает поставку топлива по 127 долларов США за тысячу кубометров).

Позже Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году российский газ для Беларуси будет стоить 128,5 доллара США за 1 тыс. кубометров.

«128,5 доллара. Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — сказал Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

При этом он добавил, что вопрос цены на газ пока не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так», — сказал Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Газпром поставки газа Персона: Владимир Семашко Алексей Миллер Город: Санкт-Петербург

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