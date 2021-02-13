Поселок в Крупском районе: жители 12 улиц остались без питьевой воды

ЧП районного масштаба произошло накануне вечером в поселке Крупский.

Как сообщили в МЧС, специалистами лаборатории качества питьевой воды Борисовводоканала при проведении контрольных замеров выявлено превышение предельно-допустимой концентрации содержания нитратов в воде двух артезианских скважин.

В дежурной части отметили, что жители 12 улиц (228 частных жилых домов, 600 человек) «проинформированы о возможном применении воды только для хозяйственно-бытовых нужд». Отмечается, что организован подвоз питьевой воды, а в магазинах создан запас бутилированной.

Специалисты выясняют причины ухудшения качества воды.