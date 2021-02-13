«Бывший президент относится к Беларуси как к своему личному колхозу»

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Общаясь с депутатами группы «За демократическую Беларусь» Верховной рады Украины экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила убежденность в том, что после смены режима отношения между Беларусью и Украиной могут выйти на новый уровень.

Политик также заявила, что «из-за страха потерять власть Александр Лукашенко вверг целую страну в кризис и испортил отношения со своими соседями».

«Он ставит под угрозу суверенитет страны, договариваясь об интеграции с Владимиром Путиным. Бывший президент относится к Беларуси как к своему личному колхозу. Это разрушает экономику и ИТ-сектор, который вынужден бежать из страны», — отметила она.

По мнению Тихановской, торговые отношения Беларуси с другими странами развивались «исходя из соображений сиюминутной выгоды».

«Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом», — считает политик.
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Тэги: Беларусь-Украина ситуация в Беларуси Персона: Светлана Тихановская Александр Лукашенко Владимир Путин

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