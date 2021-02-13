ГАИ расставила ловушки

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Сотрудники Госавтоинспекции в связи с неблагоприятными погодными явлениями рекомендует автовладельцам без особой надобности не садиться за руль.

Кроме этого, дорожная милиция предупреждает о недопустимости нарушения Правил дорожного движения.

Так, в частности, для борьбы с нарушителями установленных скоростных режимов на дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости (радары):

  • дорога Р-21 (Витебский район);
  • трасса М-8 (Городокский район, н.п. Быки);
  • дорога Р-49 (Витебский район);
  • трасса М-10 (114-й километр);
  • трасса М-8 (343-й километр).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.

ГАИ настоятельно рекомендует водителям:

  • выбирать оптимальную скорость движения;
  • ​соблюдать безопасную дистанцию и контролировать боковой интервал;
  • не совершать обгонов и рискованных маневров;
  • ​избегать резких торможений;
  • ​использовать ближний свет фар.

Чтобы не создавать помех в работе дорожно-коммунальных служб и снегоуборочной техники, просьба водителей не оставлять свой транспорт у края проезжей части и на дворовой территории.

Об особой осторожности важно помнить и пешеходам:

  • проявляйте благоразумие и смотрите по сторонам. Не спешите переходить дорогу, не убедившись в безопасности.
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Тэги: ГАИ

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