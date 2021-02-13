ГАИ расставила ловушки
Сотрудники Госавтоинспекции в связи с
Кроме этого, дорожная милиция предупреждает о недопустимости нарушения Правил дорожного движения.
Так, в частности, для борьбы с нарушителями установленных скоростных режимов на дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости (радары):
- дорога Р-21 (Витебский район);
- трасса М-8 (Городокский район, н.п. Быки);
- дорога Р-49 (Витебский район);
- трасса М-10 (114-й километр);
- трасса М-8 (343-й километр).
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
ГАИ настоятельно рекомендует водителям:
- выбирать оптимальную скорость движения;
- соблюдать безопасную дистанцию и контролировать боковой интервал;
- не совершать обгонов и рискованных маневров;
- избегать резких торможений;
- использовать ближний свет фар.
Чтобы не создавать помех в работе дорожно-коммунальных служб и снегоуборочной техники, просьба водителей не оставлять свой транспорт у края проезжей части и на дворовой территории.
Об особой осторожности важно помнить и пешеходам:
- проявляйте благоразумие и смотрите по сторонам. Не спешите переходить дорогу, не убедившись в безопасности.