Что случилось с валютой

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Очередная рабочая неделя (8-12 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась падением сразу всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Вот как они «отработали», потеряв за пятидневку:

  • евро — 0,0093 пункта (с 3,1448 до 3,1355 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0396 пункта (с 2,6282 до 2,5886 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0059 пункта (с 3,5023 до 3,4964 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — 0,0352 пункта (с 6,9977 до 6,9625 белорусского рубля за 10 злотых).
  • гривна — 0,1744 пункта (с 9,4701 до 9,2957 белорусского рубля за 100 гривен).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.
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Тэги: валюта

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