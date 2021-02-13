Что случилось с валютой

Очередная рабочая неделя (8-12 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась падением сразу всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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Вот как они «отработали», потеряв за пятидневку:

евро — 0,0093 пункта (с 3,1448 до 3,1355 белорусского рубля);

доллар — 0,0396 пункта (с 2,6282 до 2,5886 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0059 пункта (с 3,5023 до 3,4964 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,0352 пункта (с 6,9977 до 6,9625 белорусского рубля за 10 злотых).

гривна — 0,1744 пункта (с 9,4701 до 9,2957 белорусского рубля за 100 гривен).