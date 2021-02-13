В страну пришла ветреная западная часть циклона
В субботу погоду на территории республики будет определять ветреная западная часть циклона с центром над территорией Брянской области России.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов Гомельщины и Могилевщины выпадет снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. На остальной территории страны в отдельных районах небольшой снег.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, на большей части территории сильный порывистый.
- Брест -2..-4°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер до 14 м/с);
- Витебск -10..-12°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Гомель -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Гродно -2..-4°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Минск -8..-10°C (вероятность осадков 30-40%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с).
Из-за неблагоприятных погодных явлений
МЧС Беларуси рекомендует при гололедице и порывистом ветре:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).