В страну пришла ветреная западная часть циклона

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В субботу погоду на территории республики будет определять ветреная западная часть циклона с центром над территорией Брянской области России.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов Гомельщины и Могилевщины выпадет снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. На остальной территории страны в отдельных районах небольшой снег.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, на большей части территории сильный порывистый.

  • Брест -2..-4°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер до 14 м/с);
  • Витебск -10..-12°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гомель -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Гродно -2..-4°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Минск -8..-10°C (вероятность осадков 30-40%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

МЧС Беларуси рекомендует при гололедице и порывистом ветре:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим;
  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: прогноз погоды

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