В страну пришла ветреная западная часть циклона

В субботу погоду на территории республики будет определять ветреная западная часть циклона с центром над территорией Брянской области России.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов Гомельщины и Могилевщины выпадет снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. На остальной территории страны в отдельных районах небольшой снег.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, на большей части территории сильный порывистый.

Брест -2..-4° C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер до 14 м/с);

(вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер до 14 м/с); Витебск -10..-12° C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);

(на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с); Гомель -11..-13° C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);

(вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с); Гродно -2..-4° C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с); Могилев -11..-13° C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);

(вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с); Минск -8..-10° C (вероятность осадков 30-40%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

МЧС Беларуси рекомендует при гололедице и порывистом ветре: