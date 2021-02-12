Гомельчанку отправили на месяц в ИВС за найденный в компьютере макет районного флага

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За найденный при обыске макет флага района «Новобелица» жительница Гомеля Анастасия Перевощикова проведет в изоляторе временного содержания 30 суток.

Как сообщила БелаПАН ее мать Елена, в середине января у девушки, ее родителей и 89-летнего дедушки прошли обыски. «Милиция искала и требовала флаги района "Новобелица". Переворошили весь дом. Угрожали взрывать полы. В итоге Настю забрали в ИВС — нашли в компьютере макет флага района. Потом был суд, и на основе неких свидетельских показаний, что якобы она участвовала в какой-то акции, ей дали 15 суток», — сообщила мать осужденной.

Анастасия Перевощикова отбывала наказание в ИВС Буда-Кошелево. 6 февраля она освободилась, а 8 февраля ее опять вызвали в милицию. «Пока она сидела, я ходила в Новобелицкий РОВД. Там мне сказали: пусть она отдаст флаг или скажет, у кого он. Но если у нее нет флага и она понятия не имеет, где он? Потом дочке опять дали 15 суток — опять якобы за некую акцию. Сейчас она в гомельском ИВС. Мне милиционер сказал, что на Настю есть якобы еще 10 эпизодов и ее могут еще не раз вызывать, составлять протоколы и садить на сутки за это», — заявила женщина.

12 февраля она носила дочке передачу, однако в ИВС отказались принять сухофрукты, орехи и пряники — «сказали, что начальник так распорядился».

У многих жителей Новобелицкого района в январе—феврале прошли обыски с задержаниями. Милиция ссылалась на возможное участие граждан в акциях и поиски бело-красно-белого флага или знамени района. У одного из жителей нашли на чердаке кусок пенопласта — белого, с красной полосой посередине. Впоследствии он получил 15 суток якобы за участие в акции.

После задержаний и обысков некоторые жители района предпочли уехать за границу.
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Тэги: ИВС арест Персона: Анастасия Перевощикова Город: Гомель

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