Цена нефти Brent впервые за год превысила 62 доллара за баррель
Нефть достигла максимумов с конца января прошлого года на фоне падения запасов в США и сокращения добычи странами ОПЕК+.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent выросла на 1,47%, до 62,04 доллара по состоянию на вечер 12 февраля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз нефть торговалась на этом уровне 24 января 2020 года.
Мартовский фьючерс на нефть WTI растет на 1,94%, до 59,37 доллара.
Нефть дорожает на фоне сокращения запасов сырья — в США запасы нефти в хранилищах достигли самого низкого уровня почти за год, пишет
В последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что ОПЕК+ получит возможность нарастит добычу нефти во второй половине 2021 года. В МЭА полагают, что в этом году также вырастет добыча не входящих в ОПЕК+ стран — на 830 тыс. баррелей в сутки. Однако и спрос на нефть восстановится на 60% от объема, потерянного из-за пандемии коронавируса в 2020 году, считают авторы отчета: он достигнет 94 млн баррелей в сутки.