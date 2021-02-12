Цена нефти Brent впервые за год превысила 62 доллара за баррель

Нефть достигла максимумов с конца января прошлого года на фоне падения запасов в США и сокращения добычи странами ОПЕК+.

Фото: 63ru78 / Shutterstock

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent выросла на 1,47%, до 62,04 доллара по состоянию на вечер 12 февраля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз нефть торговалась на этом уровне 24 января 2020 года.

Мартовский фьючерс на нефть WTI растет на 1,94%, до 59,37 доллара.

Нефть дорожает на фоне сокращения запасов сырья — в США запасы нефти в хранилищах достигли самого низкого уровня почти за год, пишет Bloomberg . Еще один фактор — политика стран ОПЕК+: с февраля квота сокращения суточного уровня добычи составляет 7,125 млн баррелей от уровней октября 2018 года, и, согласно прогнозам ОПЕК+, мировые запасы нефти резко снизятся, если ОПЕК+ не нарастит предложение сырья.

В последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что ОПЕК+ получит возможность нарастит добычу нефти во второй половине 2021 года. В МЭА полагают, что в этом году также вырастет добыча не входящих в ОПЕК+ стран — на 830 тыс. баррелей в сутки. Однако и спрос на нефть восстановится на 60% от объема, потерянного из-за пандемии коронавируса в 2020 году, считают авторы отчета: он достигнет 94 млн баррелей в сутки.