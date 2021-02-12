Ко Дню всех влюбленных VOKA покажет авторскую программу Виктора Бабарикина «Мужчина & Женщина»

Специально ко Дню всех влюбленных 13 февраля VOKA покажет в прямом эфире авторскую музыкальную программу заслуженного артиста Республики Беларусь Виктора Бабарикина «Мужчина & Женщина». Онлайн-концерт начнется в 19:00. Это будет первая трансляция видеосервиса из Белгосфилармонии.

В исполнении Симфонического оркестра Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь под управлением дирижера Виктора Бабарикина прозвучат лучшие романтические мелодии знаменитых композиторов, а также популярная музыка из фильмов о любви.

Джеймс Ласт, Поль Мориа, Джо Дассен, Крис Ботти, Франсис Лэй, Стиви Уандер — эти имена, известные всему миру, не оставят равнодушным ни одного ценителя оркестрового исполнения. Их музыка тесно связана с самыми романтическими моментами в жизни мужчины и женщины.