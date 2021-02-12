Арестованный участник стачки шахтеров Юрий Корзун объявил голодовку

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Участник стачки шахтеров Юрий Корзун объявил голодовку в знак протеста против задержания и 15-суточного ареста, сообщил стачком «Беларуськалия».

По информации комитета, Корзун был задержан около 7 часов утра 11 февраля возле своего дома. На него был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии — спортивном марафоне.

12 февраля состоялся суд. К делу было приобщено заявление шахтера о начале голодовки в связи с «фактическим похищением без объяснения причин», «незаконным ведением административного процесса», а также «нарушением гарантированных Конституцией и ПИКоАП прав», а именно «в связи с нарушением срока рассмотрения дела, что влечет за собой признание решения суда не имеющим юридической силы».

10 сентября прошлого года машинист горных выемочных машин 1-го рудоуправления Юрий Корзун приковал себя к оборудованию шахты в знак протеста против беззакония в стране.
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Тэги: Беларуськалий стачком Персона: Юрий Корзун

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