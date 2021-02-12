За январь цены в промышленности выросли на 1,1%, в строительстве — на 4,6%

Цены производителей промышленной продукции в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 1,1%, следует из данных Белстата.

На инвестиционные товары цены увеличились на 0,7%, на промежуточные товары — на 1,5%, потребительские — на 0,5%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,4%, в том числе в растениеводстве — на 3%, в животноводстве — на 1%.

В строительстве в январе по сравнению с декабрем цены повысились на 4,6%. Цены на строительно-монтажные работы увеличились на 4,6%, на машины и оборудование — не изменились, на прочие работы и затраты — выросли на 20,6%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе по сравнению с декабрем снизились на 0,8%, тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросли на 0,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в январе выросли на 1,1%.