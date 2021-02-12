Эксперт прогнозирует в 2021 году снижение иностранных инвестиций на 30-35%

В 2021 году произойдет снижение иностранных инвестиций на чистой основе примерно на треть. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

«Если взять инвестиции на чистой основе, то их снижение может составить 30-35%, до 500 млн долларов», — считает он.

За 2020 год иностранные инвестиции в реальный сектор экономики (кроме банков) составили 8,7 млрд долларов США, за год они сократились на 1,3 млрд долларов. Основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (41,4% всех поступивших инвестиций), Кипра (9,4%), Австрии (7,4%), Великобритании (6,8%). Прямые иностранные инвестиции составили 6 млрд долларов США (в 2019-м — 7,2 млрд), или 69,2% всех поступивших иностранных инвестиций.

Романчук отмечает, что Белстат, называя цифру 8,7 млрд, имеет в виду и финансовые, и товарные кредиты, другие долговые обязательства, которые сложно назвать иностранными инвестициями. «Если очистить эту цифру, то чистые инвестиции, то есть средства, вложенные в проекты, в экономику, будут в 8 раз меньше. Так что говорить об инвестиционном буме не приходится. Гораздо меньше стало импорта, меньше — экспорта, это повлияло на то, что совокупная цифра снизилась на 1,3 млрд», — сказал эксперт.

По его словам, если взять средства, вкладываемые в проекты «с чистого поля», в приобретение активов, то не наберется и 1 млрд долларов. «Это то, что покупают россияне, то, что связано с развитием розничной торговли, а больше ничего нет. Это можно назвать режимом "инвестиционной засухи", свидетелями которой мы являемся», — считает Романчук.

«Сохранить уровень 2020 года будет невозможно, и не только потому, что коронавирус. Еще один фактор связан с тем, что наши основные инвесторы из России активно занимаются развитием внутреннего рынка, создают совместные производства и начинают теснить белорусских производителей. Когда белорусские власти ничего не продают, не приватизируют, куда могут пойти прямые иностранные инвестиции в условиях обнуления права частной собственности? Никуда. Поэтому то, что даст кредит Китай или Россия, — это не инвестиции, а долговая яма, долговая ловушка», — подчеркнул директор аналитического центра.