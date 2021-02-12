Минэнерго: Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер

Принятая накануне резолюция Европейского парламента по вопросу безопасности Белорусской АЭС «носит сугубо политизированный характер», считает Министерство энергетики.

«Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности. — ред.), которые на днях посетили станцию в рамках партнерского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам "объективности и непредвзятости", принял откровенно политизированное решение», — говорится в сообщении пресс-службы энергетического ведомства.

Принятая резолюция, полагают в Минэнерго, является наглядным примером «двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел». Такой подход «вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС».

«Несмотря на неоднократные попытки литовских и других европейских политиков продемонстрировать "неготовность Беларуси идти на диалог по вопросам безопасности БелАЭС", наша страна поступательно продолжает системную работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности, в том числе с ENSREG, — отметили в министерстве. — В рамках партнерского обзора представители этой организации посетили площадку атомной станции 9—10 февраля и на месте ознакомились, как реализуются мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС: посетили все интересующие объекты станции, изучили соответствующие материалы, получили ответы на поставленные вопросы. Как отметили сами эксперты, белорусская сторона максимально содействовала их работе на БелАЭС, все задачи в рамках визита экспертной группы на станцию были выполнены».

Резолюция по вопросу безопасности БелАЭС была принята 11 февраля на пленарном заседании Европарламента. Среди прочего в резолюции выражается озабоченность по поводу расположения БелАЭС в непосредственной близости от Литвы и других стран ЕС, а также тем, что строительство и эксплуатация станции «являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды».

Европарламент выразил глубокое сожаление началом коммерческой эксплуатации АЭС, намеченным на весну 2021 года, и подчеркнул необходимость выполнения всех рекомендаций ENSREG по безопасности до этого момента. Депутаты призвали Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах».

Европарламентарии поддержали усилия по изучению потенциальных способов противодействия коммерческому импорту электричества, производимого АЭС третьих стран, которые не соответствуют признанным ЕС уровням безопасности, в том числе БелАЭС. Они также обратились к Еврокомиссии с просьбой оценить и предложить меры по приостановке торговли электроэнергией с Беларусью, чтобы гарантировать блокировку поступления электричества от БелАЭС на рынки стран Евросоюза, пока Литва, Латвия и Эстония подключены к электрическому кольцу БРЭЛЛ.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в госкорпорацию «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в коммерческую эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.