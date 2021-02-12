Минздрав одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») одобрена Минздравом Беларуси для людей старше 60 лет, сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что разработчик вакцины — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России в целях расширения возрастных границ использования препарата для профилактики коронавирусной инфекции внес необходимые изменения и дополнения в инструкцию по ее применению.

По словам директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Дмитрия Гринько, одобрительное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами центра и ведущими инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. «Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 года регулятором страны-производителя — Минздравом России», — отметил Гринько.

Он сообщил о наличии задокументированных данных об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V», полученных более чем у тысячи добровольцев старше 60 лет, что «послужило достаточным основанием для внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению».

Пресс-служба также сообщила, что в белорусских учреждениях здравоохранения началась подготовка к массовой вакцинации населения — проводятся специализированные обучающие занятия. В рамках подготовки к вакцинации лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.