Внештатный автор TUT.by и ее муж арестованы на 15 суток за вывешивание флага в окне

Внештатный автор портала TUT.by Татьяна Скапцова-Петровская и ее муж арестованы на 15 суток по обвинению в несанкционированном пикете, которым суд посчитал вывешивание в окне бело-красно-белого флага, сообщают правозащитники.

Фото из личного архива Татьяны Скапцовой-Петровской

Оба были задержаны накануне. Семья проживает в столичном микрорайоне Новая Боровая, активно протестующем против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.