Внештатный автор TUT.by и ее муж арестованы на 15 суток за вывешивание флага в окне
Внештатный автор портала TUT.by Татьяна Скапцова-Петровская и ее муж арестованы на 15 суток по обвинению в несанкционированном пикете, которым суд посчитал вывешивание в окне бело-красно-белого флага, сообщают правозащитники.
Оба были задержаны накануне. Семья проживает в столичном микрорайоне Новая Боровая, активно протестующем против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.
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