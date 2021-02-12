Внештатный автор TUT.by и ее муж арестованы на 15 суток за вывешивание флага в окне

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Внештатный автор портала TUT.by Татьяна Скапцова-Петровская и ее муж арестованы на 15 суток по обвинению в несанкционированном пикете, которым суд посчитал вывешивание в окне бело-красно-белого флага, сообщают правозащитники.

Фото из личного архива Татьяны Скапцовой-Петровской

Оба были задержаны накануне. Семья проживает в столичном микрорайоне Новая Боровая, активно протестующем против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.

Как сообщалось, сегодня на 80 базовых величин (2320 рублей) была оштрафована корреспондент TUT.by Надежда Калинина, которая 29 января пыталась попасть на собрание минских делегатов Всебелорусского народного собрания, но была обвинена в несанкционированном пикетировании.
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Тэги: задержания активистов задержания журналистов Персона: Татьяна Скапцова-Петровская

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