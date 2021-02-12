Минский ОМОН с применением оружия задержал российских сутенеров

Группу из семерых мужчин, один из которых белорус, задержали при силовой поддержке ОМОНа в одном из спальных микрорайонов Минска в момент отъезда в Россию. Они занимались поставками в Москву девушек для занятия проституцией.

Семеро мужчин приехали в Минск для вербовки наших соотечественниц, сообщили в пресс-службе МВД. Роль каждого была определена заранее: водители, охранники и те, кто непосредственно занимался отбором. Обещаниями высоких заработков сутенерам удалось завлечь двух минчанок 23 и 25 лет.

Один из злоумышленников, заблокировав двери авто, попытался скрыться. Для остановки транспортного средства применялось оружие. Водителей и пассажиров двух машин доставили в милицию.