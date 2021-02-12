Журналистку TUT.by Калинину оштрафовали на 80 базовых величин

Журналистка портала TUT.by Надежда Калинина оштрафована на 80 базовых величин (2320 рублей).

Ее признали виновной по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), сообщает TUT.by .

Калинину задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания в Минский городской дворец культуры. В протоколах указано, что она устроила пикет «за честные выборы». Журналистка отрицала это.

После задержания Калинина трое суток провела в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. Рассмотрение протоколов в суде Ленинского района Минска началось 1 февраля, после чего был сделан перерыв для того, чтобы суд смог получить записи с камер видеонаблюдения. Однако администрация Дворца культуры заявила, что запись невозможно предоставить «в связи со сбоями системы видеонаблюдения».