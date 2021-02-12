Лукашенко заверил, что в Беларуси нет политических заключенных

«У нас не было и нет никаких политических заключенных», — заявил Александр Лукашенко 12 февраля на Всебелорусском народном собрании. Таким образом он отреагировал на предложение бывшего активиста инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского провести политическую амнистию.

«Если этот человек (Воскресенский — ред.) достанет Уголовный кодекс или другие наши законы, покажет мне хоть одну политическую статью и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политзаключенных», — подчеркнул Лукашенко.

Он вспомнил встречу в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября прошлого года. Помимо Воскресенского на ней присутствовали блогер Сергей Тихановский — муж Светланы Тихановской, претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены команды Бабарико адвокаты Максим Знак и Илья Салей, медиатор Лилия Власова — член президиума созданного по инициативе Тихановской Координационного совета, политтехнолог Виталий Шкляров и другие политзаключенные — всего около десяти человек.

«Некоторые задавали мне вопрос: а когда нас отпустят? — рассказал Лукашенко. — Поверьте, я не хочу фамилий называть и повторяться. Я им каждому сказал. А главарям сказал так: ребята, все, что украли — верните. И назвал деньги, суммы, картины, собственность и прочее. Голову опустили, промолчали. Потом, я вам уже говорил, обсуждали эту тему с родственниками, близкими, родными. Но пока не возвращают, а надо вернуть. Вот тогда мы будем говорить о какой-то амнистии. Ни в коем случае не политической, никакой кровожадности здесь нет. Украл — верни, если тебя взяли за руку. Я хочу, чтобы это было понятно».

По состоянию на 10 февраля белорусские правозащитники признали политзаключенными 246 человек.

17 февраля в Верховном суде начнется суд по уголовному делу в отношении бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других топ-менеджеров банка. Бабарико и другие члены правления «Белгазпромбанка» были задержаны в июне 2020 года, они обвиняются об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого, по данным следствия, было изъято около четырех миллионов долларов, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, облигации, а также картины из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (коллекция формировалась с 2011 года). К уголовному делу были приобщены полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов.